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Mersin'de nefes kesen operasyon: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı

#Operasyon#Terör#Mersin

Mersin'de eylem hazırlığındaki firari 2 PKK'lı terörist, özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli operasyonla silahlarıyla birlikte yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, PKK terör örgütüne üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve birden çok yol kesme ve yağma suçlarından firar olarak aranan M.E. ve U.B. adlı 2 örgüt üyesinin, merkez Akdeniz ilçesindeki bir evde gizlendikleri bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah özel hareket polislerinin de katılımı ile hava destekli operasyon düzenlendi.

Mersinde nefes kesen operasyon: Eylem hazırlığındaki 2 PKKlı terörist yakalandı

Merkez Akdeniz ilçesindeki seralar arasında bulunan bir hücre evine düzenlenen operasyonda, konteynırda saklanan 2 terörist kıskıvrak yakalandı. Konteynerda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 fişek ile yaklaşık 600 gram esrar, 50 gram kubar esrar ve 49 adet hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Mersinde nefes kesen operasyon: Eylem hazırlığındaki 2 PKKlı terörist yakalandı

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#Operasyon#Terör#Mersin

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