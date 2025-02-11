Mersin'de motosikletteki 2 kişi, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Güncelleme Tarihi:
Kaza, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi Kerim Kiya ile Kamil Cırık caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T. idaresindeki 33 VEK 62 plakalı kamyonet Mersin-Antalya D-400 karayolu istikametine doğru döndüğü sırada karşı caddeden gelen A.B.K., yönetimindeki 33 ATD 871 motosikleti panikle kaydırdı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.