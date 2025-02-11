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Mersin'de motosikletteki 2 kişi, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

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#Mersin#Erdemli#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:46

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklette bulunan 2 kişi kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü ve arkadaşının durumunun iyi oluğu öğrenildi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi Kerim Kiya ile Kamil Cırık caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T. idaresindeki 33 VEK 62 plakalı kamyonet Mersin-Antalya D-400 karayolu istikametine doğru döndüğü sırada karşı caddeden gelen A.B.K., yönetimindeki 33 ATD 871 motosikleti panikle kaydırdı.

Mersinde motosikletteki 2 kişi, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kayan motosiklet, kamyonetin arka kısmına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan E.K. yere savrularak yaralandı. Ölümden kıl payı kurtulan motosiklettekilerin o anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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#Mersin#Erdemli#Trafik Kazası

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