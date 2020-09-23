Mersin'de mesai saatleri değişti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltmak için kamu kurum ve kuruşlarındaki mesai saatlerini düzenledi.

Buna göre, kentteki mesai saatleri 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren 08.30-17.30 olarak belirlendi.