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Mersin'de markette dehşet! Eşini tüfekle vurmaya çalıştı, çalışanlar tarafından engellenince bıçakladı

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#Mersin#Silifke#Bıçaklı Saldırı
Mersinde markette dehşet Eşini tüfekle vurmaya çalıştı, çalışanlar tarafından engellenince bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 17:51

Mersin'in Silifke ilçesinde Ulaş D. (37), boşanma aşamasındaki eşi Latife D.'yi (34) markette alışveriş yaptığı sırada tüfekle vurmaya çalıştı. Market çalışanlarının müdahalesiyle tüfeği düşen Ulaş D., bu kez yanında taşıdığı bıçakla eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Ulaş D. yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Ulaş D., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Latife D.'yi takip etti. Latife D.'nin alışveriş yapmak için markete girdiğini gören Ulaş D., yanında taşıdığı tüfekle arkasından içeri girdi.

TÜFEKLE ATEŞ ETMEYE ÇALIŞTI, MARKET ÇALIŞANLARI ÜSTÜNE ATLADI

Eşini reyonların arasında bulan Ulaş D., tüfeği doğrultarak ateş etmek istedi. Bu sırada durumu fark eden market çalışanları, Ulaş D.'nin üzerine atladı. Yaşanan arbede sırasında çalışanlar düşen tüfeği aldı.

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BIÇAKLA EŞİNİ AĞIR YARALADI

Ulaş D., bu kez belinden çıkardığı bıçakla eşi Latife D.'ye saldırdı. Latife D., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken; şüpheli yaya olarak kaçtı.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbarla adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Latife D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Latife D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken; kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#Silifke#Bıçaklı Saldırı

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