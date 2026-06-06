Mersin'de markette dehşet! Eşini tüfekle vurmaya çalıştı, çalışanlar tarafından engellenince bıçakladı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Ulaş D., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Latife D.'yi takip etti. Latife D.'nin alışveriş yapmak için markete girdiğini gören Ulaş D., yanında taşıdığı tüfekle arkasından içeri girdi.

TÜFEKLE ATEŞ ETMEYE ÇALIŞTI, MARKET ÇALIŞANLARI ÜSTÜNE ATLADI

Eşini reyonların arasında bulan Ulaş D., tüfeği doğrultarak ateş etmek istedi. Bu sırada durumu fark eden market çalışanları, Ulaş D.'nin üzerine atladı. Yaşanan arbede sırasında çalışanlar düşen tüfeği aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

BIÇAKLA EŞİNİ AĞIR YARALADI

Ulaş D., bu kez belinden çıkardığı bıçakla eşi Latife D.'ye saldırdı. Latife D., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken; şüpheli yaya olarak kaçtı.

Haberin Devamı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbarla adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Latife D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Latife D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken; kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.