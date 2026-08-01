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Mersin'de markette darbedilen 11 yaşındaki M.A.D. dehşet anlarını anlattı: Kaçamadım, köşede kaldım

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#Mersin#Çocuk#Dayak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 09:24

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette uğradığı şiddet nedeniyle omuriliğinde çatlak ve beyninde ödem oluşan 11 yaşındaki M.A.D., tedavi gördüğü hastanede yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Başlatılan soruşturmada şüpheli M.E. gözaltına alınırken acılı baba Mahmut D. "Allah hiçbir babayı böyle sınavla sınamasın" dedi.

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

Mersinde markette darbedilen 11 yaşındaki M.A.D. dehşet anlarını anlattı: Kaçamadım, köşede kaldım

“KAÇAMADIM KÖŞEDE KALDIM”

M.A.D, olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı. Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."

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M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.

"GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM"

Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D, şunları kaydetti:

"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."

Mersinde markette darbedilen 11 yaşındaki M.A.D. dehşet anlarını anlattı: Kaçamadım, köşede kaldım

OLAY

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.

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#Mersin#Çocuk#Dayak

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