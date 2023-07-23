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Mersin'de mağazada genç kızı darbetti! Saldırgan yakalandı

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#Mersin#Polis#Mağaza
Mersinde mağazada genç kızı darbetti Saldırgan yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 13:48

Mersin'de bir giyim mağasında A.Y. (19) isimli genç kız, S.G. tarafından yere yatırılıp, tekme ve yumruklarla darbedildi. S.G., gözaltına alınırken, saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Şevket Sümer Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, S.G., A.Y. isimli genç kız ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., A.Y.'yi darbetti.

Genç kızı yere yatırıp, başına defalarca tekme ve yumruk atan S.G., daha sonra mağazadan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kız, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Genç kızın darbedildiği anlar, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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#Mersin#Polis#Mağaza