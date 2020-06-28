MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı
GeriGündem Mersin'de lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2020 - 12:52,Son Güncelleme:

Mersin'de lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı
Abone Olgoogle-news

Mersin'in Tarsus ilçesinde lokantada oturan 4 kişi yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi, 2707 Sokak üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokanta çorba içen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.'ye (32) yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.

İ.Ö.A. H.K. ve H.K. çeşitli yerlerinden silahla yara alırken, O.D. ise yere düşme neticesinde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle