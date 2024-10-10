Mersin'de KYK yurdu önündeki cinsel saldırı iddiaları asılsız çıktı... İçişleri: Asılsız paylaşım yapan 15 kişi hakkında işlem başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"EGM Siber Daire Başkanlığımız tarafından Mersin KYK Kız Yurdunda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapıldığı tespit edilmiştir.

Mersin Valiliğimiz koordinasyonunda emniyet birimlerimiz ve öğrenci yurdunda görevli ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş ve olay yerine intikal etmiştir. Öğrencilerle bire bir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet ve olayın olmadığı anlaşılmıştır.

Bu tür provokatif sosyal medya paylaşımları yapan 15 hesapla ilgili olarak “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmış ve EGM Güvenlik Daire Başkanlığınca 15 hesap yöneticisi hakkında işlemlere başlanmıştır.

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Siber devriyelerimiz, sosyal medyadaki siber zorbalıklarla, sapkın düşünce akımlarıyla, kadına şiddet eğiliminde olanlarla, mücadele ettiği gibi, yalan bilgileri yayınlarla, dezenformasyon yapanlarla da mücadele etmektedir.

İçişleri Bakanlığı olarak kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte halkımızı huzursuz edenlerle, sokaklarımıza korku salmaya çalışanlarla, güvenliğini tehdit edenlerle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir."