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Gündem
MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza

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Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Şehirkerim Mahallesi'nde 2 ayrı işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi. İş yeri sahipleri hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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