Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, Şehirkerim Mahallesi'nde 2 ayrı işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi. İş yeri sahipleri hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli işlem başlatıldı.