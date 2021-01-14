MERSİN (İHA)
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Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Şehirkerim Mahallesi'nde 2 ayrı işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi. İş yeri sahipleri hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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