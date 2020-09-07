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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 14:55 |  Son Güncelleme:

Mersin'de kumar oynayan 112 kişiye 137 bin 200 lira ceza

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Mersin'de kumar oynayan 112 kişiye 137 bin 200 lira ceza
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kumar oynayan 112 kişiye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 137 bin 200 TL ceza kesildi, 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi’nde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, 'Kabahatler Kanunu'na göre kumar oynayan 112 kişiye toplam 137 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. ​İşletmede yapılan aramalarda; kumar oynatılmasında kullanılan 347 pul, 1 yaka mikrofonu ve suç malzemelerini eritmede kullanıldığı düşünülen 5 litre asit ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

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