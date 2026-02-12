×
Mersin'de korkunç olay! Kavga ihbarına giden polis, banyoda ceset buldu: 3 şüpheli gözaltında

#Mersin#Erdemli#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 13:30

Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, banyoda Baki B.'nin (24) cansız bedenini buldu. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Alata Mahallesi Erdem Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Daireden kavga sesleri duyan komşular, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'nin banyoda cesedini buldu.

Baki B.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

3 ŞÜPHELİ SORGUDA

Olaya ilişkin H.M.T ve gece saatlerinde evde bulundukları ancak bir süre önce ayrıldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüpheli, sorguya alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

