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Mersin'de korkunç olay! Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

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#Mersin#Demir Korkuluklar #Balkon
Mersinde korkunç olay Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 14:57

Mersin'in Yenişehir ilçesinde anahtarını kaybeden Oktay Kuş (32), evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü. Karnına demir saplanan Kuş, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1610 Sokak’ta meydana geldi. Gece geç saatlerde eve gelen Oktay Kuş, anahtarını kaybedince kapıyı açamadı. Kuş, bunun üzerine evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü.

Karnına demir saplanan Oktay Kuş’un yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. İhbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Kuş’un karnına saplanan korkuluk demirlerini blok olarak kesti. Oktay Kuş, karnına saplı demirle Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kuş’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi. 

 

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#Mersin#Demir Korkuluklar #Balkon

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