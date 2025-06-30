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Mersin'de korkunç olay! Çocuklarına ulaşamayan aileler polisi arayınca acı gerçek ortaya çıktı

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#Mersin#Gaz Zehirlenmesi#Oto Yıkama Dükkanı
Mersinde korkunç olay Çocuklarına ulaşamayan aileler polisi arayınca acı gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 13:08

Mersin'de çocuklarına ulaşamayan aileler polise haber verdi. Yapılan araştırmalar sonucunda dehşet, Arda G.'ye ait oto yıkama dükkanının kepenklerinin kaldırılması ile ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi.

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, darabası aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.

Mersinde korkunç olay Çocuklarına ulaşamayan aileler polisi arayınca acı gerçek ortaya çıktı

Otomobil içerisinde 3 gencin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, sağlık görevlilerine bilgi verdi. Ekipler bu arada dükkan içerisinde bir köpeğin de öldüğünü belirledi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç içerisindeki gençlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede ölen gençlerden birinin iş yeri sahibi Arda G. (22) olduğu belirlenirken, diğer 2 gencin ise Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B. (25) oldukları anlaşıldı.

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Gençlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedenlerinin yapılan incelemelerin ardından belirleneceği ifade edildi.

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#Mersin#Gaz Zehirlenmesi#Oto Yıkama Dükkanı

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