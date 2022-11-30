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Mersin'de korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü... Sebebi şoke etti

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#Cinayet#Fatmanisa Yürekli#Mersin
Mersinde korkunç olay 12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü... Sebebi şoke etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 15:03

Mersin'de kız öğrenci E.D. (12), sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi (12) okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mersinde korkunç olay 12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü... Sebebi şoke etti

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına alındı.

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Mersinde korkunç olay 12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü... Sebebi şoke etti

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#Cinayet#Fatmanisa Yürekli#Mersin

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