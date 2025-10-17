×
Gündem Haberleri

Mersin'de korkunç olay! 12 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 11:30

Mersin'in Tarsus ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasin Ataş (59), kuzeniyle ekmek almaya giden Emir Ali Aktaş'ı (12) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ataş elinde tüfekle sokağa çıktı. Bu sırada 33 BBZ 280 plakalı otomobille ekmek almaya gelen kuzenler Emir Ali Aktaş ile Mustafa Aktaş'a (20), ardından yoldan geçen Ali Bozan'a da ateş etti. Bölgedeki otomobilini de ateşe veren Ataş, aynı tüfekle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Yasin Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Aktaş ile Ali Bozan, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yasin Ataş’ın psikolojik sorunları olduğu daha önce de tüfekle rasgele ateş ettiği ileri sürüldü.

