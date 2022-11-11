Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de korkunç cinayet kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Tarsus#Cinayet
Mersinde korkunç cinayet kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 15:24

Mersin'in Tarsus ilçesinde H.B., aralarında husumet bulunan Şavkı Yiğit'i, çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Ali Menteşoğlu Caddesi Makam kavşağı civarında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Şavkı Yiğit ve H.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.B. yanındaki tabancayla Şavkı Yiğit’e 3 el ateş etti.

Mersinde korkunç cinayet kamerada

Boyun bölgesinden yaralanan Şavkı Yiğit yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.B. suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Mersinde korkunç cinayet kamerada

Haberin Devamı

KAVGA KAMERADA

Bu arada H.B.'nin Şavkı Yiğit'i tabancayla vurup öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.B.'den kaçan Şavkı Yiğit'in çöp konteynerinin arkasına saklandığı, ardından isabet eden kurşunlarla yere yığıldığı görülüyor.

Mersinde korkunç cinayet kamerada

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Tarsus#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum?

#İlişki
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum?

#İlişki
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir