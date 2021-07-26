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Gündem
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-
Haber Giriş: 26.07.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Mersin'de korku dolu anlar... Ekipleri görünce baygınlık geçirdi

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Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Yangın sırasında 6’ncı katta oturan ve hasta olduğu belirlenen Alman Sadet Spade’nin (64) evde olduğu tespit edildi. Spade’ye ilk müdahalesi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı. Yangın, 30 dakikalık müdahalenin ardından ekipler tarafından söndürüldü.

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  • Mersinde korkutan yangın Ekipler müdahale etti
  • Mersinde korkutan yangın Ekipler müdahale etti
  • Mersinde korkutan yangın Ekipler müdahale etti
  • Mersinde korkutan yangın Ekipler müdahale etti
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Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi 34301 Sokak’ta, elektriğin kesilmesinin ardından jeneratörün devreye girmesiyle evde bulunan klima ünitesinde patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Mersinde korku dolu anlar... Ekipleri görünce baygınlık geçirdi

EKİPLERİ GÖRÜNCE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yangın sırasında 6’ncı katta oturan ve hasta olduğu belirlenen Alman Sadet Spade’nin (64) evde olduğu tespit edildi. Ekipler kadının bulunduğu kata gitti. Kapıya kadar gelen Spade, itfaiye ekiplerini görünce baygınlık geçirdi. Dumandan etkilenen, ekiplerin dışarıya taşıdığı Spade’ye ilk müdahalesi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Yangın, 30 dakikalık müdahalenin ardından ekipler tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye daha ambulansta müdahale edildi.

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