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Mersin’de korku dolu anlar! Çöp kamyonunda sıkışan işçi kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Çöp Kamyonu#İşçi#Sıkışma
Mersin’de korku dolu anlar Çöp kamyonunda sıkışan işçi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 17:52

Mersin’de, çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan işçi L.C., itfaiyecilerin çalışmasıyla kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İşçinin diz kapağı bölgesi başta olmak üzere üst kısımlarında ciddi kemik kırıkları ve ezilmeler meydana geldi.

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Olay, Karaduvar Mahallesi 65150 Sokak'ta meydana geldi. Belediye temizlik işçisi L.Ç., çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akdeniz Grup Amirliği ekipleri ve sağlıkçılar sevk edildi. İşçinin, aracın hidrolik ezici bölümüne fark edilmeden girdiği, çalışma arkadaşının sistemi çalıştırmasıyla kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

Mersin’de korku dolu anlar Çöp kamyonunda sıkışan işçi kurtarıldı

CİDDİ KIRIKLAR MEYDANA GELDİ

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İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, sedyeye alınıp bölgede hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ileri tedavi için hastaneye sevk edildi. İşçinin diz kapağı bölgesi başta olmak üzere üst kısımlarında ciddi kemik kırıkları ve ezilmeler meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Çöp Kamyonu#İşçi#Sıkışma

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