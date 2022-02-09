Mersin'de komşular ihbar etti, evden 2 kamyon çöp çıktı

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Akdeniz Belediyesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi 4302 Sokak'taki evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti. Akdeniz Belediyesi Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, evin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, demirden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.