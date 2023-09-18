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Mersin'de 'kiralık ev' vaadiyle dolandırıcılık! Dört şüpheli tutuklandı

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#Mersin#Polis#Kira
Mersinde kiralık ev vaadiyle dolandırıcılık Dört şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 13:40

Mersin'e gelen depremzedeleri, kiralık ev vaadiyle kandırıp kapora alarak dolandıranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan on kişiden 4'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, depremzedeleri hedef alan dolandırıcılık olayları nedeniyle 15 Eylül'de harekete geçti. Gelen şikayetler doğrultusunda başlatılan soruşturmada depremzedeleri, internet siteleri üzerinden sahte kiralık daire ilanları verip, kapora alarak dolandıran 13 kişi tespit edildi.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı, 150 polisin görev aldığı operasyona, dronla havadan da destek verildi.

Polis, demir kapıları koçbaşlarıyla kırılıp girilen evlerdeki aramalarda, hakkında yakalama kararı olan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorguları tamamlanan şüpheli 10 kişiden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#Mersin#Polis#Kira

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