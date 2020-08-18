Mersin'de kenevir yetiştirilen tarlanın sahibi tutuklandı

İlçeye bağlı Çaltıbozkır Mahallesi'nde bir şüphelinin kendisine ait mısır tarlası içerisinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. İsmi açıklanmayan şüpheliye ait tarlaya baskın yapan ekipler, 13 kilo 100 gram kubar esrar ile toprağa ekili 598 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan tarla sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.