Mersin'de kayıp olarak aranan Nesrin Candan'ın cansız bedeni bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde iki gün önce hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan 45 yaşındaki Nesrin Candan'ın cansız bedeni bulundu.
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Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kürkçü Mahallesi'nde 25 Ekim'de küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Nesrin Candan'dan yakınları bir daha haber alamadı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Termal dron destekli arama çalışmasında bugün Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Candan'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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