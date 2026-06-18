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Mersin'de kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre'nin kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı

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#Mersin#Mut#Emre Kanat
Mersinde kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emrenin kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:28

Mersin'in Mut ilçesinde uzun süre haber alınamadığı için kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın motosikletle kaza geçirip hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi’nde ikamet eden ve Sertavul Yaylası’ndaki bir markette çalıştığı öğrenilen Emre Kanat’tan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Mut-Silifke karayolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkiinde arama yapan yakınları, gencin şarampoldeki sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş vaziyette buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kanat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#Mut#Emre Kanat

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