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Mersin'de kaybolmuştu... On iki yaşındaki İsnur bulundu

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#Mersin#Kayıp#Şanlıurfa
Mersinde kaybolmuştu... On iki yaşındaki İsnur bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 12:37

Mersin'de, kaçırıldığı öne sürülen İsnur T. (12), Şanlıurfa'da bulundu. İsnur T., ailesine teslim edildi. İsnur T.'nin, siteden birlikte ayrıldığı 2 kişi ise aranıyor.

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Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin görevlisi Sabri T.'nin ortaokul öğrencisi kızı İsnur, 16 Eylül'de sabaha karşı evden ayrılıp kayboldu. Ailenin ihbarıyla, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, siteye gelen 2 kişiyle binadan ayrılan İsnur T.’yi bulmak için çalışma başlattı. Asayiş ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İsnur T.’nin Şanlıurfa'da olduğu bilgisine ulaştı. Şanlıurfa polisiyle irtibata geçen ekipler, İsnur T.’nin bulunduğu adresi tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda bulunan İsnur T., Mersin'e getirilip ailesine teslim edildi. 2 kişi ise aranıyor. (DHA)

Mersinde kaybolmuştu... On iki yaşındaki İsnur bulundu

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#Mersin#Kayıp#Şanlıurfa

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