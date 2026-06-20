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Mersin'de kasklı iki şüpheli, sprey sıkarak 250 bin doları gasbetti

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#Mersin#Gasp#Hırsızlık
Mersinde kasklı iki şüpheli, sprey sıkarak 250 bin doları gasbetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 15:44

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kasklı iki şüpheli, bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasbetti.

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Olay, merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Uray Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kişinin arkasından gelen kasklı 2 şüpheli, yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı.

Şüpheliler, içerisinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen çantayı alarak kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin olayın ardından hızla kaçtığı görüldü.

Mersinde kasklı iki şüpheli, sprey sıkarak 250 bin doları gasbetti

Olaya tanık olan esnaf Hayati Çimen, "Önümden 2 kişi koşarak gitti. Arkadakinin elinde siyah bir tabanca vardı. Hangisi polis, hangisi hırsız anlayamadım. Arkalarından bakarken ekip araçları geldi. O zaman ikisinin de şüpheli olduğunu anladım. Uzun boylu olanın ağzını kapattığını, diğerinin elinde ise kask bulunduğunu gördüm. Önümden kaçarken polis olabileceklerini düşündüğüm için herhangi bir müdahalede bulunmadım" dedi.

Mersinde kasklı iki şüpheli, sprey sıkarak 250 bin doları gasbetti

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#Mersin#Gasp#Hırsızlık

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