MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de kardan dolayı mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
GeriGündem Mersin'de kardan dolayı mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 01:42 | Son Güncelleme:

Mersin'de kardan dolayı mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de kardan dolayı mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı

Mersin'de, Erdemli-Ayrancı Karayolu'nda kardan dolayı araçlarıyla yolda 3,5 saat mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı. Bölgede navigasyonu izleyen sürücülerin zaman zaman kapalı yola girerek kar ve buzlanma sebebiyle yolda mahsur kaldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 2'si çocuk 5 kişiden oluşan Meksikalı aile Erdemli-Ayrancı Karayolu'nu kullanarak Mersin'den Konya'ya gitmek için yola çıktı. Ailenin aracı 2 bin 200 rakımda bulunan Abatçeşmesi mevkisinde kara saplandı. Kar nedeniyle kapalı olan yoldan çıkamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

3.5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekibi gerekli hazırlıkları yaparak mahsur kalan ailenin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin 3,5 saatlik çalışması sonucu kara saplanan araç ve aile kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Meksikalı ailenin bir süre jandarma karakolunda misafir edildiği öğrenildi. Bu arada, bölgede navigasyonu izleyen sürücülerin zaman zaman kapalı yola girerek kar ve buzlanma sebebiyle yolda mahsur kaldığı bildirildi.

Mersinde kardan dolayı mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı


Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi