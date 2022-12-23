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Mersin'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

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#Mersin#Zehirlenme#Karbonmonoksit
Mersinde karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 20:27

Mersin’in Tarsus ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti birbirinden ayırdı. Karbonmonoksit zehirlenmesinde yaşlı adam hayatını kaybederken eşi ağır yaralandı.

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Olay, Kavaklı Mahallesi 2417 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ertaş (69) ve eşi Adile Ertaş'tan (68) haber alamayan yakınları eve geldiğinde, yaşlı çifti odada hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Çiftin yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Adile Ertaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Adile Ertaş'ın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

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#Mersin#Zehirlenme#Karbonmonoksit

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