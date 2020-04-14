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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

Mersin'de, karantina süreleri dolan 135 kişi evlerine gönderildi

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Mersin'de, karantina süreleri dolan 135 kişi evlerine gönderildi
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Mersin'in Anamur ilçesindeki yurda yerleştirilen 135 kişinin karantina süreci tamamlandı. Aralarında üniversite öğrencileri ile TIR şoförlerinin de bulunduğu 135 kişi otobüslere bindirilerek evlerine gönderildi.

Anamur Meslek Yüksekokulu yanındaki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Profesör Doktor Ali Ayhan Yerleşkesi'nde karantina sürecini tamamlayan 135 kişi, sağlık çalışanları ve jandarmanın eşliğinde tek tek otobüslere bindirildi. KKTC’den gelen öğrenci ve çalışanlar, 14 günde evlerinde karantinada kalacak. Sağlık görevlileri başta olmak üzere görevlilerin kendilerine çok iyi baktıklarını kaydeden KYK misafirleri, Anamur'dan ayrılırken bütün görevlilere alkışlarla teşekkür etti.

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