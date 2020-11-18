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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Mersin'de kapkaç şüphelileri güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

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Mersin'de kapkaç şüphelileri güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
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MERSİN'de sokakta yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 3 kişi şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen H.T.'nin yanına yaklaşan bir kişi, çantasını kapıp, kaçtı. H.T.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı yöndeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, olayı gerçekleştirenin Y.Ç. ile birlikte hareket ettiği M.Y. ve Ş.S.A tespit etti. Adreslerine baskın düzenlenen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

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