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Mersin'de kan donduran olay! Sonay Öztürk Aslan, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü

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#Mersin#Mezitli#Kadın Cinayeti
Mersinde kan donduran olay Sonay Öztürk Aslan, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 15:04

Mersin'in Mezitli ilçesinde Sonay Öztürk Aslan, sevgilisi U.A. tarafından boğularak öldürüldü. U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. U.A.'nın tabanca ile intihar ettiği öğrenildi.

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Olay, dün Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, U.A., bir süredir görüştüğü sevgilisi Sonay Öztürk Aslan'ın evine geldi. U.A. burada henüz bilinmeyen bir nedenle sevgilisini boğarken, kadının cesedi akşam saatlerinde bulundu.

Kadının yakınlarının ihbarı ile eve gelen ekipler, Aslan'ın cenazesini otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.A.'nin evine operasyon düzenledi.

U.A.'nın tabanca ile intihar ettiği belirtilirken, olay sırasında evde olmadığı öğrenilen 10 yaşındaki kız çocuğun annesi Sonay Öztürk Aslan otopsi işlemleri sonrası defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#Mezitli#Kadın Cinayeti

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