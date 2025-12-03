×
Mersin'de kan donduran dehşet! Anne ve oğlunu sonra büfeciyi katletti... Şüpheli vurularak yakalandı

#Mersin#Toroslar#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 13:18

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T. (25), alt kat komşuları Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya’yı (26) tabancayla öldürdü. Taksiye binerek bir büfeye giden katil zanlısı Mustafa T., tartıştığı işletme sahibi Ahmet Turgut’u da tabancayla vurarak öldürdü. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden Mustafa T. polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T., alt kat komşuları Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya’yı bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. Apartmandan çıkıp, taksiye binen şüpheli, Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye gitti. Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan ayrılmak isteyen Mustafa T.’ye, büfeci Ahmet Turgut tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa T., yanında getirdiği tabancayla Ahmet Turgut’u da vurdu. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman dairesinde Remizye ve Mazlum Kaya’nın cansız bedenlerini buldu. Büfede yapılan kontrolde ise Ahmet Turgut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

VURULARAK YAKALANDI

Bölgeyi abluka altına alan polis, yaya olarak kaçan Mustafa T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa T. ise emniyete götürüldü.

Olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından Remziye Kaya, Mazlum Kaya ve Ahmet Turgut’un cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öldürülen Ahmet Turgut

