MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de kamyonet evin bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
GeriGündem Mersin'de kamyonet evin bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 01:26,Son Güncelleme:

Mersin'de kamyonet evin bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de kamyonet evin bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonet, evin bahçe duvarına çarptı.

Halit Can Peküz idaresindeki 33 P 2228 plakalı kamyonet, İsmetpaşa Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı, sürücü araçta sıkıştı. Bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan Peküz, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetin ön kısmında hasar oluşurken, kazanın yola dökülen yağdan dolayı meydana geldiği iddia edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle