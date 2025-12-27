×
Mersin'de kahreden olay! Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 12:42

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 7 olan 2 çocuk hayatını kaybetti. Evde çıkan yangında alevler cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Mukaddem Mahallesi'nde, Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

2 ÇOCUKTAN ACI HABER

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti.

ANNE EKMEK ALMAYA GİTTİĞİ SIRADA YANGIN ÇIKMIŞ

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.

