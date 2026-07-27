×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de kahreden olay! Aynı aileden 5 kişi dalgalarla açığa sürüklendi... Can kaybı 4'e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Tarsus#Boğulma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 08:59

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğularak hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarıldı. Gece saatlerinde anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından devam eden çalışmalarda, kayıp yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün akşam üzeri Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize gelen 5 kişilik aile yüzmeye başladı. Bir süre sonra baba Savaş Öztürk (42), anne Zehra Öztürk (39), kızları Fatma Öztürk (16) ile annenin kız kardeşi Ceylan Dağşan (30) ve yeğen Halil Öztürk (16) kuvvetli dalgalarla açığa sürüklendi.

Mersinde kahreden olay Aynı aileden 5 kişi dalgalarla açığa sürüklendi... Can kaybı 4e yükseldi

Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Mersinde kahreden olay Aynı aileden 5 kişi dalgalarla açığa sürüklendi... Can kaybı 4e yükseldi

Haberin Devamı

Bu sırada vatandaşların yardımıyla 16 yaşındaki Fatma Öztürk bulunarak sudan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp yeğenin bulunması için ise ekipler gece çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün cansız bedeni de bulunarak hastane morguna kaldırıldı.

Mersinde kahreden olay Aynı aileden 5 kişi dalgalarla açığa sürüklendi... Can kaybı 4e yükseldi

Öte yandan, hastanede tedavi altına olan 16 yaşındaki Fatma'nın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Gözden KaçmasınRüzgarlı Tepe’de katliam: 3 ölüRüzgarlı Tepe’de katliam: 3 ölüHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKayıp Bedriye’yi kocası katletmişKayıp Bedriye’yi kocası katletmişHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Tarsus#Boğulma

BAKMADAN GEÇME!