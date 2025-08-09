Mersin'de kahreden olay! 16 yaşındaki çocuk işçi, hareket eden TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Korkunç olay, 7 Ağustos’ta, Huzurkent Mahallesi Mersin-Tarsus D-400 kara yolunda bir atölyede meydana geldi. Umut Fidan, 21 ACS 623 plakalı TIR'ı arıza yapınca tamirhaneye getirdi.

TIR'IN ALTINDA KALDI

İş yerinde çalışan 16 yaşındaki Emir Kılınç, TIR'ın altında işlem yaparken, sürücü Umut Fidan aracı çalıştırıp atölyeden ayrıldı. TIR’ın altında kalan Kılınç, yaralandı. TIR'ın hareketinden sonra ayağa kalkıp yürüyen ve bir süre sonra yere yığılan Kılınç'a çevredekiler müdahale etti. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kılınç, ekipler tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılınç’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

TIR'ın sürücüsü Umut Fidan ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.