Mersin'de kadın cinayeti: Erkek arkadaşı silahla vurdu, İrem hayatını kaybetti

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Olay, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. İrem Sağlam ile evine gelen erkek arkadaşı Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'a ateş etti. Başından vurulan İrem Sağlam kanlar içinde yere yığlıırken, bu sırada evde bulunan annesi ve kardeşlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.