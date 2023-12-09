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Mersin'de kadın cinayeti: Erkek arkadaşı silahla vurdu, İrem hayatını kaybetti

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#Kadın Cinayeti#Mersin#İrem Sağlam
Mersinde kadın cinayeti: Erkek arkadaşı silahla vurdu, İrem hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 13:49

Mersin'de tartıştığı erkek arkadaşı Mehmet A. (27), tarafından evinde tabancayla başından vurulan İrem Sağlam (24) hayatını kaybetti. Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. İrem Sağlam ile evine gelen erkek arkadaşı Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'a ateş etti. Başından vurulan İrem Sağlam kanlar içinde yere yığlıırken, bu sırada evde bulunan annesi ve kardeşlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Kadın Cinayeti#Mersin#İrem Sağlam

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