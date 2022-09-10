Mersin'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi öldürdü

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Akdeniz ilçesinde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman ile M.K., bir süre önce boşanma kararı alıp ayrı evlerde yaşamaya başladı. Dava sürerken, Karaman, dün doğum günü olduğu için babasın yanında olan oğlunu almak için K.K.’nin Karacailyas'taki evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında M.K., yanındaki tabancayı çekip Dilek Karaman'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaman'ın hayatını kaybettiği saptandı.

GÖZALTINA ALINDI

Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. M.K. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.