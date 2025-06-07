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Mersin'de kaçan boğa trafiği birbirine kattı!

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#Mersin#Kurban Bayramı#Kaçan Boğa
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 12:18

Mersin'de kaçan boğa trafiği karıştırıp, bir kişinin de hafif yaralanmasına neden oldu. Kaçan küçükbaş hayvan ise atladığı denizde telef oldu.

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Yurt genelinde olduğu gibi Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kesimler sürüyor. Mersin'de dün olduğu gibi bugünde kaçan kurbanlıklar dikkat çekti. Merkez Yenişehir İlçesi Fuat Morel Mahallesi'nde kurbanlık bir boğa kaçtı.

Sahipleri yakalamak için peşine düşerken hayvan trafiğin yoğun oluğu yollara çıktı. Hayvanı yakalamak isteyenler hem araçla takip etti, hemde yaya olarak peşinden koştu. Kendini kovalayanlara yönelen hayvan zaman zaman korkuttu. Uzun uğraşlar sonucu yakalandığı aktarılan boğanın bir kişiyi de hafif yaraladığı belirtildi.

Mersinde kaçan boğa trafiği birbirine kattı

KAÇAN HAYVAN DENİZE ATLADI

Öteyandan Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'nde ise küçükbaş bir kurbanlık hayvan kaçarak denize atladı. Bir süre denizde yüzdüğü belirtilen hayvanın daha sonra boğularak telef olduğu bildirildi. Telef olan hayvanı sahilde bulunan vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

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#Mersin#Kurban Bayramı#Kaçan Boğa

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