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Gündem
Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

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Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yeri ile araçta gümrük kaçağı ürünlerin bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda; 41 bin 200 bandrolsüz gümrük kaçağı boş makaron, 6 bin 500 dolu makaron, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ve telefon aksesuarları ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

 

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