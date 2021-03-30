Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yeri ile araçta gümrük kaçağı ürünlerin bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda; 41 bin 200 bandrolsüz gümrük kaçağı boş makaron, 6 bin 500 dolu makaron, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ve telefon aksesuarları ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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