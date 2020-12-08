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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:04 | Son Güncelleme:

Mersin'de kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

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Mersin'de kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
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MERSİN'in Silifke ilçesinde, 2’nci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Silifke Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe sınırlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan kararla harekete geçen ekiplerin düzenlendiği operasyonda, Canbazlı Mahallesi Tol mevkisinde bulunan 2’nci derece arkeolojik sit alanında define aramak amacıyla kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan kontrollerde 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz, plastik kova ve ip ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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