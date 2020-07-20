MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı
GeriGündem Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 16:09,Son Güncelleme:

Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı
Abone Olgoogle-news

MERSİN’de, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosmurlu Mahallesi’nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kazının yapıldığı bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda ise 1 kırıcı-delici hilti, 1 jeneratör, 5 hilti başlığı, 1 akü, 1 kazma, 1 çekiç, 50 metre seyyar elektrik kablosu, 3 litre benzin ve 1 el yapımı eritici madde ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle