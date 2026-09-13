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Mersin'de iş yerinde dehşet: Tartıştığı eşini öldürüp yaşamına son verdi

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#Mersin Cinayeti#Tarsus Aile Dramı#İsmail Süer
Mersinde iş yerinde dehşet: Tartıştığı eşini öldürüp yaşamına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 16:05

Mersin’in Tarsus ilçesinde İsmail Süer (47), hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen konuşmak için eşi Narin Süer'in çalıştığı iş yerine gitti. Çıkan tartışmada eşini tabancayla vurarak öldüren İsmail Süer, aynı silahla yaşamına son verdi.

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Olay, öğle saatlerinde, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Süer, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen konuşmak için eşi Narin Süer'in çalıştığı iş yerine gitti. Çift arasında çıkan tartışmada İsmail Süer, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Süer daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İsmail ve Narin Süer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Süer çiftinin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Mersin Cinayeti#Tarsus Aile Dramı#İsmail Süer

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