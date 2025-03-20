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Mersin'de iş yeri kurşunlamışlardı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 9 şüpheli yakalandı

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#Mersin#Silahlı Saldırı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 12:35

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mersin’de akşam saatlerinde seyir halinde motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik 5 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 5 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile olay anında kullanılan kask ve motosiklet ele geçirildi.

Mersinde iş yeri kurşunlamışlardı İçişleri Bakanlığı duyurdu: 9 şüpheli yakalandı

Açıklamada ayrıca, "Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Mersin#Silahlı Saldırı#Operasyon

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