Mersin'de inşaatın 8'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti

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Olay, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yılmazoğlu Sokak’ta bulunan 9 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, 8'inci kattaki dairenin içinde şap atma işlemi yapan M.Ş.H., dengesini kaybederek henüz tamamlanmamış olan pencere kısmından düştü.

M.Ş.H.’nin düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasına M.Ş.H.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.