Mersin’de inşaat işçisi iki kardeş metrelerce yükseklikten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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Olay, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Yabancı uyruklu işçiler Serdar Hamad ve ağabeyi Delil Hamad, 5 katlı bina inşaatının sıvasını yaptıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle iskeleden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Hamad, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey Delil Hamad’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Serdar Hamad'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.