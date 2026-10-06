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Mersin’de inşaat işçisi iki kardeş metrelerce yükseklikten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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#İnşaat Kazası#Tarsus#İşçi Ölümü
Mersin’de inşaat işçisi iki kardeş metrelerce yükseklikten düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:09

Mersin'in Tarsus ilçesinde sıva yaptıkları sırada iskeleden düşen yabancı uyruklu iki kardeşten Serdar Hamad hayatını kaybetti ağabeyi Delil Hamad ise yaralandı.

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Olay, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Yabancı uyruklu işçiler Serdar Hamad ve ağabeyi Delil Hamad, 5 katlı bina inşaatının sıvasını yaptıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle iskeleden düştü.

Mersin’de inşaat işçisi iki kardeş metrelerce yükseklikten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Hamad, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey Delil Hamad’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin’de inşaat işçisi iki kardeş metrelerce yükseklikten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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Serdar Hamad'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#İnşaat Kazası#Tarsus#İşçi Ölümü

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