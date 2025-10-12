Mersin'de ilginç kaza: Binlerce arı otoyola saçıldı

Haberin Devamı

Olay, merkez Toroslar ilçesi Güzeloluk Mahallesi sınırlarında Tarsus-Adana-Gazinatep (TAG) otoyolu çıkışında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arı dolu kovan yüklü kamyon devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı, binlerce arı ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Mersin Arıcılar Birliğinden arıcılar gönderildi.



Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, etrafa yayılan binlerce arıya gönüllü arıcılar müdahale etti. Kovanlara alınan arılar, güvenli bir alana taşındı.



Sürücülerin zaman zaman zorluk yaşadığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.