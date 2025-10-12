×
Mersin'de ilginç kaza: Binlerce arı otoyola saçıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Trafik Kazası#Bal Arıları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 15:53

Mersin'de kamyonun kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı, devrilen kovanlardan binlerce arı çevreye yayıldı. Sürücülerin zaman zaman zorluk yaşadığı olayda diğer arıcılar yardıma koştu.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Güzeloluk Mahallesi sınırlarında Tarsus-Adana-Gazinatep (TAG) otoyolu çıkışında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arı dolu kovan yüklü kamyon devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı, binlerce arı ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Mersin Arıcılar Birliğinden arıcılar gönderildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, etrafa yayılan binlerce arıya gönüllü arıcılar müdahale etti. Kovanlara alınan arılar, güvenli bir alana taşındı.

Sürücülerin zaman zaman zorluk yaşadığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

