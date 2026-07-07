Mersin'de iki TIR'ın çarpıştığı kazada can kaybı 2'ye yükseldi

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Kaza, öğle saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 kara yolunda ilerleyen Baki Tunçbilek'in kullandığı 21 DR 064 plakalı dorsesi takılı olmayan TIR, karşı şeride geçip Yahya Cay yönetimindeki 33 AIF 922 plakalı TIR ile çarpıştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ile çekicide yolculuk yapan Şeyhmus Tazecan, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tazecan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tazecan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kazada yaralanan sürücülerden Yahya Çay (41) da hayatını kaybetti. Çay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.