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Mersin'de iki katlı evden 3 kamyon çöp çıktı

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#Mersin#Akdeniz#Çöp
Mersinde iki katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 15:25

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hasta olduğu öğrenilen ev sahibinin oğlunun başvurusu üzerine, 2 katlı bir evden 3 kamyon dolusu çöp ve atık çıkardı.

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Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü santraline gelen bir şikayeti değerlendiren ekipler, Çilek Mahallesi’nde bulunan iki katlı binaya doğru harekete geçti. Belirtilen adrese ulaşan ekipler, binanın girişi, merdiven boşluğu, teras katı ve damında tonlarca çöp ve çeşitli atık malzemelerle karşılaştı.

Çalışmaya katılan zabıta ekipleri, alzheimer hastası olduğu belirtilen yaşlı ev sahibinin oğlundan onay ve imza alıp tutanak tuttu.

Mersinde iki katlı evden 3 kamyon çöp çıktı

Ekipler, 2 katlı binadan topladıkları çöp ve atıkları çuvallara doldurup, evin girişine yanaşan kamyona yükledi. Uzun süren çalışma sonunda ekipler, çöp eve dönüşen yapıdan 3 kamyon dolusu çöpü toplayıp atık bertaraf tesisine ulaştırdı.

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#Mersin#Akdeniz#Çöp

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