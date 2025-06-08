×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Tarsus#Silahlı Kavga
Mersinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 22:05

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Yenice Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan 4 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Polat (48) ve Yalçın Polat (42), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar H.P. (45) ve Ş.D'nin (39) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından hastane önüne gelen aile yakınlarından bazılarının fenalık geçirdiği görüldü.

Polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Tarsus#Silahlı Kavga

BAKMADAN GEÇME!