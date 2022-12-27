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Mersin'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı

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#Mersin#İhale#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 09:26

Mersin'de icra dairelerince satışa çıkartılan gayrimenkul ve araçların ihale tarihlerini takip edip, fesat karıştırdıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde hareket ederek icra dairelerince satışa çıkartılan gayrimenkul ve araçların ihale tarihlerini takip ederek fesat karıştırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, haksız kazanç sağlamak amacıyla oluşturulan suç örgütünün, ihalelere katılmak isteyenleri 'tehdit, cebir ve şantaj' yoluyla ihaleye girmekten vazgeçirdiği belirlendi.

Mersinde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı

İHALELERDE ENGELLEMİŞLER

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mükelleflerin borçlarına karşılık haczettiği araçları icra daireleri aracılığıyla satışa çıkardığı sırada suç şebekesinin devreye girerek araç sahibi ve ihaleye girecek olan diğer şahıslar ile irtibat kurdukları, ihale başlangıcında yatırılması gereken teminatı yatırdıkları ancak mükellefin isteği üzerine ihale sonrasında aracın bedelinin tamamını yatırmayarak teminatı yaktıkları, ihalenin tekrar yapılmasına sebebiyet verdikleri, ikinci teklif verenlerin de ihaleyi almasını engelledikleri, sonraki ihale sürecini de takip ederek aracı düşük maliyet ile satın aldıkları ya da aracın mükellefte kalmasını sağladıkları tespit edildi.

Mersinde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı

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Ekipler, kimliği belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Adreslerdeki aramalar sürüyor.

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#Mersin#İhale#Operasyon

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